إلغاء القيود المفروضة على المطاعم والنوادي الليلية بروسيا

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين إلغاء عدد من القيود المفروضة على المطاعم والنوادي الليلية والحانات وغيرها من الخدمات في العاصمة الروسية، ابتداء من اليوم الأربعاء، وذلك في ظل تحسن الوضع الوبائي، حيث تسجل روسيا أقل حصيلة يومية من الإصابات بفيروس كورونا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.ولم يعد تطبيق قرار نقل 30% على الأقل من موظفي المؤسسات إلى العمل عن بُعد الزاميا، وسيعود تطبيق هذا الإجراء من عدمه إلى قرار المديرين وأرباب العمل، بالاضافة إلى إلغاء القيود المفروضة على عمل بعض الخدمات الترفيهية، والتي كانت ممنوعة من العمل من الساعة الحادية عشرة مساء وحتى السادسة صباحا، مع ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية الصحية مثل احترام التباعد الجسدي.يشار إلى أن روسيا قد سجلت خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بالتزامن مع إطلاق حملة تطعيم شاملة في مختلف أقاليم البلاد ضد الفيروس.