«التعاون الخليجي» يعقد اجتماع اللجنة المشتركة مع المغرب

عقدت اللجنة المشتركة من كبار المسئولين في وزارات الخارجية بين مجلس التعاون الخليجي اجتماعًا ثنائيًا مع المملكة المغربية، عبر الاتصال المرئي.وترأس الجانب الخليجي السفير وحيد مبارك سيار، وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون بمملكة البحرين، كما ترأس الجانب المغربي فؤاد أخريف، مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية.كما حضر الاجتماع ممثلون من جميع الدول الأعضاء، ومن الأمانة العامة لمجلس التعاون، شارك الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشئون السياسية والمفاوضات.وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومخرجات اجتماعات فرق العمل المشترك، وما توصلت إليه من نتائج في إطار خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها.