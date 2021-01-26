الأمين العام لمجلس أوروبا تدعو السلطات التركية للإفراج عن كافالا

قالت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجينوفيتش بوريتش، في جلسة للجمعية البرلمانية الاثنين، إنه "من الخطأ تمامًا" بقاء السلطات التركية على الناشط ورجل الأعمال عثمان كافالا وراء القضبان.قالت بوريتش: إن الحكم الصادر في ديسمبر 2019 بإطلاق سراح كافالا من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) هو "مطلب ملزم" وليس "طلبًا عابرا"، وقالت: "باختيارها التصديق على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والانضمام إلى منظمتنا، تعهدت الدول الأعضاء طواعية باحترام حكم المحكمة".تم القبض على كافالا في نوفمبر 2017 بتهمة تمويل وتنظيم احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة في عام 2013، والمعروفة باسم احتجاجات حديقة جيزي، وكان لا يزال في الحبس الاحتياطي وقت صدور حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن تمت تبرئته من جميع التهم في فبراير من العام الماضي.قبل إطلاق سراحه، أصدرت محكمة أخرى مذكرة توقيف جديدة بتهمة التجسس، وظل كافالا في السجن منذ ذلك الحين، في الأسبوع الماضي، ألغت محكمة الاستئناف التركية حكم البراءة عن التهم الأصلية.وقالت بوريتش نقلًا عن حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن استمرار اعتقال كافالا "كان لغرض خفي، ألا وهو إسكاته وثني المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، ودعت اللجنة الوزارية بالمجلس إلى تنفيذ القرار في اقتراح مؤقت أقر في ديسمبر.قال محمد أوكوم، كبير مستشاري الرئيس التركي، يوم الاثنين إن أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "ليست ملزمة من حيث الجدارة" بالنسبة لتركيا.وقال أوكوم إن قرارات المحاكم الأوروبية والتركية الكبرى على التوالي "تستلزم إعادة تقييم ملفات القضايا" ويتعين على المحاكم أن تنظر في القضايا مرة أخرى ويمكنهم إصدار حكم جديد أو عدم إصداره بعد ذلك ".يعترف الدستور التركي بالمعاهدات الدولية التي وقعت عليها تركيا باعتبارها لها الأسبقية على القوانين المحلية.كما انتقدت بوريتش الدول الأعضاء في مجلس أوروبا على "اقتراحاتها العرضية" بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، قائلة إن المعاهدة "تظل المعيار الذهبي لمعالجة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي".يأتي هذا فيما خرجت النساء في تركيا إلى الشوارع في احتجاجات واسعة النطاق طوال الصيف الماضي بعد أن تحدث المسؤولون الحكوميون ضد اتفاقية اسطنبول.