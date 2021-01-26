روسيا: الغرب يحتاج «نافالني» لزعزعة استقرار الوضع في بلدنا

قال نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، إن الغرب يحتاج إلى المدون والمعارض الروسي ألكسي نافالني، لزعزعة استقرار الوضع في روسيا.وأضاف سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، اليوم الثلاثاء، لصحيفة "أرجومنتي أي فاكتي" الروسية، تعليقا على التصريحات الأوكرانية بقطع العلاقات مع روسيا إذا لم يتم إطلاق سراح نافالني، "لقد أدلى الأشخاص، الذين يقودون أوكرانيا حاليا بهذه التصريحات على حساب مصالح شعوبهم، ووفقا لسلوكياتهم المستندة للخارج، مضيفا هذا ليس غريبا، فالغرب بحاجة إلى نافالني لزعزعة استقرار الوضع في روسيا وخلق الاضطرابات الاجتماعية".وتابع "باتروشيف":" نحن نرى ما يمكن أن يؤدي إليه هذا الأمر، في مثال أوكرانيا، التي فقدت استقلالها عمليا"، مؤكدا أن "نافالني" انتهك القوانين الروسية مرارا وتكرارا، وتورط في عمليات احتيال على نطاق واسع، قائلا:" نافالني كمواطن روسي يجب محاسبة أنشطته غير القانونية وفقا للقانون".