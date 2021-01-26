ضبط 763 هاربًا من تنفيذ أحكام بأسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الثلاثاء، من ضبط مجموعة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون، خلال حملة أمنية مكبرة، نتج عنها تنفيذ763 حكمًا.وجاءت الأحكام كالتالي: 150حكم حبس جزئي، و35 حكم حبس مستأنف، و361 أحكام غرامات، و213 أحكام المخالفات.يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.