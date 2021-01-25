رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين تشارك في اجتماعات معهد العالم العربي بباريس

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:06 م
اجتماعات معهد العالم
اجتماعات معهد العالم العربي بباريس
وكالات
طباعة
شاركت دولة فلسطين، بصفتها عضوًا في مكتب رئاسة معهد العالم العربي ومجلسيها الإداري والتنفيذي، في الاجتماعات المخصصة لمناقشة أنشطة المعهد المبرمجة لعام 2021 والجوانب الإدارية والمالية وغيرها.

ومثل فلسطين في الاجتماع سفيرها لدى فرنسا سلمان الهرفي الذي عبر عن دعم فلسطين لهذا الصرح الثقافي العربي الكبير باعتباره مشروعًا فريدًا من نوعه.

وناقش المجتمعون تأثيرات جائحة كورونا على أنشطة معهد العالم العربي، حيث اضطر لعدم استقبال الجمهور منذ بداية شهر مارس الماضي، وتحول إلى العمل الإلكتروني في كثير من أنشطته.

وتطرق المنظمون إلى مناقشة قضايا إدارية ومالية، خاصة ميزانية المعهد لعام 2020، والميزانية المقترحة لعام 2021 وتأثير الانخفاض الحاد في إيرادات المعهد.

ومعهد العالم العربي هو مؤسسة عمومية مشتركة بين فرنسا والعالم العربي حيث يتولى مجلس السفراء العرب بباريس انتخاب الممثلين العرب من بين أعضائه في المجالس المختلفة، فيما تسمي فرنسا ممثليها في هذه المجالس.

موضوعات متعلقة

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على mbc

تشييع جثامين 7 سوريين لقوا مصرعهم فى بنى سويف

وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

الصور

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

image description

محافظ دمياط: الشرطة قدمت تضحيات تسجل بحروف من نور فى 25 يناير

image description

ضبط 960 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز بأسيوط

الأكثر قراءة

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

بينهم نجل حسن مالك.. إدراج 4 متهمين بقوائم الإرهاب

الحكومة: إصدار 23 مليون بطاقة «ميزة» جديدة

«خطة النواب» توافق على تعديلات قانون صندوق «تحيا مصر»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وآخر موعد للسداد

دراسة: الأرض تفقد الجليد بمعدل ذوبان قياسي متسارع

بعد 450 عاما.. حانة أكسفورد تستسلم أمام كورونا

سنة كبيسة أو بسيطة.. عدد أيام شهر فبراير 2021

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

«ثقافة الأقصر» تناقش دور المكتبات في الوعى الثقافي

الاحتفال بأعياد الشرطة وثورة 25 يناير بثقافة المنيا

الشروق تصدر الطبعة الثالثة من «أصوات» لـ سليمان فياض

25 فبراير.. انطلاق فعاليات ملتقى براعم ومواهب الدولى للفنون التشكيلية