حرس المنشآت النفطية الليبية في الغرب يهدد بعودة غلق الإنتاج والتصدير

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان حرس المنشآت النفطية في الحريقة وخليج سرت وقف إنتاج وتصدير النفط وغلق الموانئ، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.





طالبت عناصر حرس المنشآت النفطية الليبية بمصفاة الزاوية، اليوم، بضرورة صرف مستحقاتهم، كما هددوا بغلقها حال عدم تنفيذ مطالبهم.ومنح منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية الفرع الغربي مصفاة الزواية، في بيان مساء اليوم جهات الاختصاص، أسبوعًا لتنفيذ مطالبهم، مُهددين بالتوقف عن العمل حال رفض مطالبهم.وطالب منتسبو الجهاز بصرف جميع مستحقاتهم، ومنحهم ألقابًا عسكرية، إلى جانب التأمين الصحي عليهم.