نائب محافظ القاهرة تتفقد الطريق الرابط بين الأسمرات والدائري

أجرت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافط القاهرة للمنطقة الجنوبية زيارة لحي الأسمرات.والتقت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رئيس حي الأسمرات وتفقدت خلال جولتها موقع مشروع الطريق الجديد الذي يربط بين الأسمرات والطريق الدائري.واستمعت نائب محافظ القاهرة لشرح من المهندس المسؤول عن تنفيذ الاعمال بالمشروع للأطمئنان والوقوف على ماتم من اعمال والتعاون فى تذليل اى عقبات تحول دون استكمال أعمال التطوير الجاربة.جاءت الزيارة تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمتابعة المشروعات العامة في نطاق المحافظة وتذليل كافة المعوقات والعمل على حلها حسب أجندة عمل محافظة القاهرة.