«الضرائب»: التزامات على أصحاب الأعمال ودافعوا ضرائب المرتبات في يناير

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن شهر يناير يشهد عدد من الالتزامات على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها، ومن أهم هذه الالتزامات الإقرار الربع سنوى (نموذج 4 مرتبات) والإقرار الضريبى بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات.وقال عبد القادر، إن أهمية هذه الإلتزامات تأتى بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) 2020 المعدل بالقانون رقم (211) لسنة 2020، حيث أصبح عدم الالتزام بتقديم هذه الإقرارات فى مواعيدها المحددة فى القانون والتى تنتهى فى 31 يناير يترتب عليه عقوبات مالية حدها الأدنى 3 آلاف جنيه وقد تصل إلى 2 مليون جنيه فى حال التأخرعن تقديم الإقرار لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إنتهاء المواعيد المحددة لتقديمه.وأوضح، أنه فى إطار التحول الرقمى وعمليات الميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية أصبحت جميع الإقرارات الضريبية ومنها الإقرارات المتعلقة بالضريبة على المرتبات تقدم من خلال البوابة الإلكترونية للمصلحة، وذلك بأن تقوم الجهة بتسجيل نفسها والحصول على كلمة المرور السرية.وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة أن يسارع كل الملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات بتقديم الإقرارات الضريبية المتعلقة بالمرتبات لكى يستفيدوا من المزايا التى حققتها ميكنة هذه الإقرارات من توفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى التأكد من صحة البيانات، حيث أن مُصدرها هو من يقوم بتسجيلها على المنظومة.