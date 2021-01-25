رغم الاقتصاد المتدهور.. قناة تركية حكومية تمويل بـ7 مليارات ليرة

رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب تركيا وتهدد شعبها، ورغم إبقاء وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها السلبي لللبلاد، إلا أن شبكة "TRT" التركية الحكومية تلقت تمويلا قدره 7.2 مليار ليرة (971 مليون دولار) من التمويل العام بين الأعوام 2017-2019، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مجلس الإذاعة والتلفزيون في البلاد، ونقلته صحيفة "سوزكو" التركية.ووفقا للجريدة التركية، فإن الشبكة التلفزيونية التركية بها مرافق تبلغ مساحتها 5300 متر مربع، حيث تستضيف 26 استوديوًا تلفزيونيًا و21 محطة إذاعية و23 استوديوًا للإنتاج الإذاعي، من بين أمور أخرى، مع الإنتاج والبث أيضًا في مكاتب "TRT" في واشنطن ولندن.ولم تصدر "TRT"، التي تعرضت لانتقادات بسبب قيامها بدعاية للحكومة التركية، تقرير نشاط خلال ثلاث سنوات، ما أثار تكهنات بشأن دخلها ونفقاتها.كما أبرز التقرير أن دخل الشبكة ذات الـ 16 قناة كان "أقل بكثير" من الشبكات التي تديرها الدولة في العديد من البلدان الأخرى.