فيلم «الشنطة» يدخل مرحلة المونتاج

انتهى المخرج أحمد البدري من تصوير أحداث فيلم "الشنطة" للفنان بيومي فؤاد، وذلك في الإمارات منذ أسابيع قليلة.وعلمت "الدستور" أن "البدري" دخل في أعمال المونتاج هذه الفترة، ليصبح جاهزًا خلال الفترة المقبلة للعرض السينمائي، على أن يتم تحديد موعد عرضه بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.فيلم "الشنطة" بطولة بيومي فؤاد وشيرين وديما الحايك وشريف الدسوقي ومحمد عبدالعظيم والممثل الإماراتي أحمد عبدالرزاق، إخراج أحمد البدري، وتأليف تامر عبدالمنعم.