تحقيقات جنائية في أعمال عنف خلال مظاهرات أنصار نافالني بروسيا

بدأت الشرطة الروسية تحقيقات جنائية في أعمال الشغب، التي اندلعت على خلفية المظاهرات غير المرخص بها، والتي نُظمت أمس السبت في عدد من مدن روسيا بدعوة من المعارض الروسي أليكسي نافالني.وذكرت وسائل إعلام روسية، أنه تم إطلاق سراح معظم المحتجزين وجميع القاصرين، الذين شاركوا في مظاهرات في موسكو.ونقلت وكالة أنباء "تاس" عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون أن 8 رجال و4 نساء تتراوح أعمارهم بين 17 و66 عاما دخلوا مستشفيات العاصمة موسكو إثر تعرضهم لإصابات في الرأس متفاوتة الخطورة على خلفية المظاهرات، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية في كل هذه الحوادث.وأكدت أن التحقيق جار خاصة في حادثة إصابة امرأة بجروح خطيرة في الرأس على أيدي عناصر للشرطة وسط المدينة، وفي غضون ذلك، أعلنت إدارة الصحة في موسكو أن 29 شخصا إجمالا نقلوا إلى مستشفيات العاصمة إثر تعرضهم لإصابات على خلفية المظاهرات، وقد غادر جميعهم المستشفيات.وأكد مصدر طبي أن نحو 60 شخصا طلبوا المساعدة الطبية خلال المظاهرات، وتم تقديم هذه المساعدة إلى نصفهم تقريبا في الموقع دون نقلهم إلى المستشفى، وذكر مصدر طبي أن 42 من عناصر الشرطة تعرضوا لإصابات مختلفة خلال مظاهرات أمس.ورفعت الشرطة، دعوى جنائية بشأن حادثة تعرض سيارة تابعة لهيئة الأمن الفدرالي للاعتداء على أيدي مجموعة من المتظاهرين. كما تحقق الشرطة في حادثة تعرض ضباط لتلطيخ ملابسهم بصبغة بيضاء في ساحة بوشكين وسط العاصمة الروسية.وفي ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورج، أعلنت الشرطة عن اعتقال رجل في سن 36 عاما اعتدى خلال مظاهرة أمس بالضرب على ضابطين في شرطة المرور ثم فر من موقع الحادث، وتم رفع دعوى قضائية ضده.ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" عن مصدر في أحد مستشفيات المدينة قوله إن امرأة دخلت قسم العناية المركزة ولا تزال في حالة صعبة، بعد أن اصطدمت رأسها بالأرض إثر تعرضها للاعتداء على يد شرطي، وتم توثيق هذه الحادثة بالفيديو، وأكدت الشرطة أنها أطلقت تحقيقا فيها.وفي مدينة كراسنويارسك الواقعة بمنطقة سيبيريا، اعتقلت الشرطة نحو 10 أشخاص على خلفية المظاهرات، كانوا يرشقون عناصر الشرطة بقنابل دخانية، وأكدت الشرطة اعتقال امرأة لمدة 8 أيام بتهمة تنظيم مظاهرة غير مرخص بها وشابا يتهم برشق عناصر الشرطة بزجاجات وقطع كبيرة من الثلج ما أسفر عن إصابة أحدهم. وحسب بيانات نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان، أوقفت السلطات الروسية خلال مظاهرات أمس إجمالا أكثر من ثلاثة آلاف شخص في عموم البلاد.وأكدت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الأطفال، آنا كوزنيتسوفا، توقيف نحو 300 قاصر خلال مظاهرات أمس، منهم نحو 70 شخصا في موسكو و30 آخرون في سان بطرسبورج.وأشارت مفوضة حقوق الأطفال في موسكو، أولجا ياروسلافسكايا، إلى أن جميع الموقوفين القاصرين تم الإفراج عنهم وتسليمهم إلى ذويهم.وأعلن رئيس اتحاد صحفيي روسيا، فلاديمير سولوفيوف، أن نحو 40 من ممثلي وسائل الإعلام أوقفوا خلال مظاهرات أمس السبت، وكان بحوزة معظمهم بطاقات هوية وعلى ملابسهم علامات تؤكد انتمائهم إلى وسائل الإعلام.ونظمت مظاهرات أمس تلبية لنداء المعارض أليكسي نافالني، الذي أعتقلته السلطات الروسية فور عودته من ألمانيا إلى موسكو الأحد الماضي، بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقا.