ألمانيا: الاعتداء على أفراد شرطة أثناء فض حفل مخالف لقواعد مكافحة كورونا

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد، تعرض بعض أفرادها للاعتداء أثناء فض حفل مخالف لقواعد مكافحةكورونا في منطقة بلم بمدينة أوسنابروك غربي البلاد.وأوضحت الشرطة أنها تلقت بلاغا عن الحفل في أحد الأكواخ بمنطقة بلم، وأنها ضبطت هناك ستة رجال في حالة سُكْر شديدة تتراوح أعمارهم بين 20 و44 عاما، وأضافت الشرطة أن المحتفلين أبدوا عدم تعاون وعدوانية حيال أفراد الشرطة، ورفض أحدهم الذهاب معهم إلى المخفر للتحقق من هويته.وأثناء اقتياد هذا الشخص إلى سيارة الدورية هاجم أربعة رجال أفراد الشرطة الذين ردوا باستخدام رذاذ الفلفل وتحفظوا على جميع المحتفلين.وتحقق الشرطة مع المحتفلين بتهمة انتهاك قواعد احتواء جائحة كورونا.