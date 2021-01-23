الإمارات تسعى لطمأنة الدنمارك بشأن فحوصات كورونا

أعلنت الإمارات أنها تتواصل مع السلطات الدنماركية لتوضيح مسألة الفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، بعد قرار كوبنهاجن تعليق الرحلات من الدولة الخليجية للاشتباه في حدوث مخالفات في الفحوصات.وكان وزير النقل الدنماركي بيني إنغلبريشت قال في بيان نشرته الوزارة الجمعة "تم إلغاء جميع الرحلات الجوية التجارية من الإمارات العربية المتحدة لمدة خمسة أيام للتأكد من أن الاختبار السلبي المطلوب هو فحص حقيقي يجري بشكل صحيح".وردت السلطات الإماراتية في وقت متأخر من مساء الجمعة بالقول إنه "يجري حاليا التواصل مع الجانب الدنماركي لاستيضاح تفاصيل القرار والحالات التي تم رصدها لضمان سلامة وأمن المسافرين".وأكد مساعد الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية فيصل لطفي أن "كل المراكز المعتمدة في دولة الامارات تخضع بانتظام لفحوصات جودة صارمة وتفرض عقوبات مشددة على عدم الامتثال للمعايير الدولية، لضمان أعلى مواصفات الجودة في الاختبارات".وتفرض الدولة الاسكندنافية التي يبلغ عدد سكانها 5،8 ملايين نسمة قيودا صارمة منذ نهاية ديسمبر لمحاربة الموجة الجديدة من الوباء. وهي تشعر بالقلق من انتشار نسخ متحورة من الفيروس.وبحسب إنغلبريشت، فإن السلطات الدنماركية تلقت إشارة تشكك في صحة الفحوص التي تم الحصول عليها في دبي وتريد التأكد من أن الفحص ليس خاطئا وأنه لا يمكن شراء فحوص مزورة.وبينما تفرض الوجهات السياحية الأخرى قيودا شديدة للسيطرة على الأزمة الصحية، تبقي دبي أبوابها مفتوحة على مصراعيها أمام السياح.وقد زار مشاهير دنماركيون دبي مؤخرا مما أثار انتقادات من رئيسة الحكومة ميتي فريديريكسن التي قالت آسفة خلال اجتماع للحكومة الثلاثاء إن "ما يحدث عندما نسافر الآن هو أننا نخاطر بإعادة الطفرات إلى الدنمارك، مما يساهم في إضعاف سيطرتنا على الوباء".وتبدو الحياة طبيعية في دبي حيث لم يفرض إغلاق أو حجر صحي، وتزدحم المراكز التجارية والشواطىء والمطاعم بالرواد.وفي الوقت نفسه، يتعين على الجميع وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مع سن الإمارة عقوبات في حال مخالفة هذه القواعد.لكن الإمارة السياحية قررت هذا الاسبوع تعليق إصدار التصاريح الترفيهية في المطاعم والمقاهي والفنادق مؤقتا في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الإمارات العربية المتحدة.وأعلنت هيئة الصحة في دبي أيضا أنه تم توجيه جميع المستشفيات " بتعليق جميع العمليات الجراحية الاختيارية (غير الضرورية طبيًا) حتى 19 من فبراير المقبل".ومساء الجمعة قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي اقتصار الحضور في المناسبات الاجتماعية والأعراس والحفلات الخاصة على الأقارب من الدرجة الأولى ولعدد 10 أشخاص فقط.وتشهد الإمارات زيادة كبيرة في الإصابات بالفيروس منذ بداية العام الجديد، مع تسجيل أكثر من 3،5 آلاف حالة يوميا.وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 270 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة، و776 حالة وفاة. وقامت بتقديم أكثر من 2،3 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد للمواطنين والمقيمين فيها.