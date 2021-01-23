اليوم.. السلع التموينية تبت في المناقصة العامة لتوريد الزيت الخام

تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، بالبت في المناقصة محدودة رقم 5 لسنة 2020 2021 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.ومن المقرر توريد الزيت بحد أدنى 300 طن زيت صويا، 2000 طن زيت عباد، على أن يكون التسليم خلال الفترة من 18 فبراير إلى 5 مارس 2021.وتعقد جلسة فض المظاريف اليوم السبت، في الساعة 12 ظهرا.