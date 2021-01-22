الصين تبدأ فحصا واسع النطاق لمواجهة كورونا

بدأت بكين إجراء فحوصات واسعة النطاق لفيروس كورونا المستجد في بعض المناطق، اليوم الجمعة، فيما تفحص شنغهاي الأطقم الطبية في كافة المستشفيات، حيث تواجه الصين أسوأ تفش لمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس منذ مارس العام الماضي.وسجلت الصين تراجعا طفيفا في عدد الإصابات اليومية بكورونا، اليوم الجمعة، وتم رصد 103 حالات مقارنة مع 144 أمس.وبدأت بعض مناطق العاصمة بكين فحوصات جماعية للفيروس في أعقاب تسجيل حالات إصابة جديدة على مدى ثلاثة أيام متعاقبة، وبدأت شنغهاي فحص كافة الأطقم الطبية في المستشفيات أمس الخميس بعد إصابة اثنين من العاملين بالمرض.وقال مسؤولون محليون في بيان، نقلته رويترز، إن كافة الإصابات المحلية والحالات التي لم تظهر عليها أعراض تقريبا في هاربين عاصمة هيلونغجيانغ كانت مرتبطة بمصنع للحوم المصنعة تملكه مجموعة سي. بيغروب التايلاندية للصناعات الزراعية ومنطقة تنمية محلية.ومن المعتقد أن هذه هي أول بؤرة إصابة بالمرض في مصنع للحوم بالصين، على الرغم من أن هذه المصانع تعد من مناطق تفشي الفيروس في بقية أنحاء العالم.