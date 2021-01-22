حظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 22 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الحوت على النحو التالي:مهنيا: لم تعد مثل السابق أنت مستعد للاستماع للآراء المؤيدة والمعارضةـ دون أن تأخذ أي موقف هجومي أو دفاعي منها.عاطفيا: حب قادم أعطي العلاقة وقتها، وإياك والتعلق لأنه دائما يفسد فرحتكم في أي شيء.صحيا: جسمك بحاجة إلى الراحة بعد فتره من التعب والإرهاق بسبب التفكير ف أمر.