حظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 22 يناير 2021
الجمعة 22/يناير/2021 - 08:22 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الحوت على النحو التالي:
مهنيا: لم تعد مثل السابق أنت مستعد للاستماع للآراء المؤيدة والمعارضةـ دون أن تأخذ أي موقف هجومي أو دفاعي منها.
عاطفيا: حب قادم أعطي العلاقة وقتها، وإياك والتعلق لأنه دائما يفسد فرحتكم في أي شيء.
صحيا: جسمك بحاجة إلى الراحة بعد فتره من التعب والإرهاق بسبب التفكير ف أمر.
مهنيا: لم تعد مثل السابق أنت مستعد للاستماع للآراء المؤيدة والمعارضةـ دون أن تأخذ أي موقف هجومي أو دفاعي منها.
عاطفيا: حب قادم أعطي العلاقة وقتها، وإياك والتعلق لأنه دائما يفسد فرحتكم في أي شيء.
صحيا: جسمك بحاجة إلى الراحة بعد فتره من التعب والإرهاق بسبب التفكير ف أمر.