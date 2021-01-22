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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفد ليبى فى دمشق.. والرقيعى قائما بأعمال السفارة فى سوريا

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:50 ص
سوريا
سوريا
وكالات
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أكد مسئول الشئون الخارجية في اتحاد طلبة ليبيا هانيبال محمد الصغير أن وفدا ليبيا وصل إلى دمشق برئاسة عبد السلام الرقيعي الذي سيتسلم مهام القائم بأعمال سفارة بلاده في سوريا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال الصغير إن الرقيعي سيقوم بتلك المهام "حتى إشعار آخر، ولحين إعلان حكومة الوحدة الوطنية" التي قال الصغير إنها ستستأنف أعمالها من مدينة سرت حسب مصادر خاصة.

وأوضح الصغير أن الوفد الذي يرافق الرقيعي يتألف من السكرتير الأول أحمد علي كيلاني، والسكرتير الثاني خلف الله المهدي مفتاح، وأشار إلى أن "استمرار هذه الشخصيات من عدمها، هو شأن خاص بوزارة الخارجية القادمة".

وقال الصغير إن "انطلاق الوفد هو مطلب شعبي، فالليبيون اليوم بكل أطيافهم يؤمنون بأهمية العلاقة مع سوريا".

وأضاف أن "الأطراف الليبية في لجنة الحوار التي تعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعتبر أن العلاقة مع سوريا يجب أن تعود لأن العلاقة بين البلدين علاقة أخوة، وانتماء".

وأشار إلى أن الحكومة المرتقبة ستشهد لأول مرة منذ عقد مشاركة لأنصار الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

يذكر أن السفارة الليبية في دمشق افتتحت في مارس الماضي بحضور نائب وزير الخارجية والمغتربين (وزير الخارجية السورية حاليا) فيصل المقداد.

وحضر حفل الافتتاح وزير الخارجية الليبي عبد الهادي الحويج الذي قال في حينه إن "التمثيل الدبلوماسي الليبي في سوريا سيكون على أعلى مستوى"، وأضاف أنه سيتم "تعيين سفير في القريب العاجل".

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