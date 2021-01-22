ماكرون يدعو الشعب الفرنسى للتخفيف من الانتقادات

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشعب الفرنسي، قائلا إنه "اعتاد توجيه النقد لأي أحد يأخذ بزمام المبادرة محاولا دفع البلاد إلى الأمام".وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" لم يحدد ماكرون ما إذا كان يتحدث عن نفسه، لكن أحد معارضيه السياسيين قال إن التصريحات تظهر أن الرئيس الفرنسي يشعر بالأذى من انتقاده خلال فترة حكمه.وفي حديثه إلى مجموعة من الطلبة والأكاديميين في جامعة باريس، قال ماكرون إنه يوجد في فرنسا "محاولات مستمرة لتصيد الأخطاء".وأضاف: "أصبحنا أمة من 66 مليون ممثل ادعاء... تلك ليست الطريقة التي تواجهون بها الأزمات أو تواصلون بها السير للأمام، الجميع يرتكب أخطاء كل يوم".ووصل ماكرون، وهو مصرفي سابق يبلغ من العمر 43 عاما، إلى مقعد الرئاسة عام 2017 على وعد بأسلوب جديد للحكم. إلا أن المعارك مع النقابات عطلت الكثير من بنود أجندته الإصلاحية، وتزايدت المعارضة له حتى من بين حلفائه.