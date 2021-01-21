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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات الإيطالية تعتقل عشرات الأشخاص في عملية ضد المافيا

الخميس 21/يناير/2021 - 04:57 م
السلطات الإيطالية
السلطات الإيطالية
وكالات
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ألقت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، القبض على عشرات الأشخاص المشتبه بهم في عدة مناطق من البلاد في إطار عملية مذهلة ضد المافيا.

ومن بين المشتبه بهم أشخاص تردد أنهم زعماء في منظمة مافيا ندرانجيتا الإجرامية بمنطقة قلورية جنوبي البلاد، بالإضافة إلى رواد أعمال ومسئولين حكوميين وسياسيين.

وأفادت وكالة "أدنكرونوس" الإيطالية للأنباء، بأنه تم اعتقال 13 شخصا ووضع 35 آخرين رهن الإقامة الجبرية.

كما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بأنه تم استهداف سياسي معارض من يمين الوسط من روما في إطار العملية، ونفى المسئول كل التهم الموجهة ضده، لكنه استقال من منصبه الحزبي، وفقا لأنسا.

وقال محققون من مديرية مكافحة المافيا في قطنصار، عاصمة قلورية، إن مجموعة المجرمين المنظمين "معقدة هيكليا ومنظمة للغاية".

كما صادر المحققون عقارات وسيارات وأصولا أخرى بملايين اليورو.

وفي 13 يناير، بدأ نظر إحدى أكبر قضايا المافيا في العقود الأخيرة في قلورية، وقاد نيكولا جراتيري، صائد المافيا البارز، التحقيق قبل المحاكمة.

وتعتبر ندرانجيتا أكثر منظمات المافيا وحشية وقوة في إيطاليا.

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