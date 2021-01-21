قصة إنقاذ قطة تثير التعاطف علي «السوشيال ميديا» (صور)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قصة إنسانية، لإنقاذ قطة يوجد حديد حول رقبتها مما أدى إلي تعذيبها، وقد حاول بعض الأشخاص إنقاذها وفك الحديد من رقبتها ونالت القصة اعجاب الكثيرين لما يتبين فيها من إنسانية ورفق بالحيوان.و تواصلت "الدستور" مع أحد الأشخاص الذين أنقذوا القطة، وقال عبد الله فراج وهو صاحب مبادرات خيرية كثيرة أن رحلة القطة استمرت لساعات، مؤكدا أنه يوجد سيدة هي من تطوعت بإنقاذ هذه القطة وهي السيدة سمر سعيد.وأضاف أن " رحلة انقاذ استمرت لساعات لإنقاذ القط الغلبان ده من المنيا للقاهرة، فالقط ده شخص بعت انه في المنيا وانه مبينامش بسبب الحديد اللي حوالين رقبته ولا بياكل ولا بيشرب متعذب وبيستنجد بالناس في بوست كان عليه تفاعل كبير جدا، وانتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" وناس كتير حاولت تساعد ومحدش عارف يمسكه ".واستكمل عبد الله:" إنسانه محترمة اسمها سمر سعيد سافرت بالليل، دورت عليه وخدته ي بوكس ورجعت القاهرة الفجر وتم استقباله في العيادة اللي كانت مستنياه وتم فك الحديد بنجاح ".