أكدت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن المروحية التي ستقل ترامب من البيت الأبيض تهبط في الحديقة الجنوبية.ومن المنتظر أن يؤدي جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، اليمين الدستورية في حفل التنصيب، إيذانًا بتوليه رسميًا مقاليد الحكم، وبدء ولايته الرئاسية لأربع سنوات، ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.