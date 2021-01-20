رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس اتحاد الغرف التجارية يستقبل سفير تونس لبحث العلاقات الاقتصادية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:30 م
المهندس إبراهيم العربي
المهندس إبراهيم العربي
دعاء أبو العزم
طباعة
استقبل المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الأربعاء، محمد بن يوسف سفير تونس لبحث سبل زيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية خلال الفترة القادمة في المجالات المختلفة.

وأكّد المهندس إبراهيم العربي على ضرورة عقد لقاءات مباشرة بين مجتمع الأعمال في البلدين لبحث احتياجات السوقين من السلع المختلفة، وكذلك الاطلاع على الفرص الاستثمارية المُتاحة لدى مصر وتونس وكيفية الاستفادة منها، ومناقشة سبل إقامة شراكات ثنائية تفيد اقتصادي البلدين.

وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى الفرص الاستثمارية في المشروعات المختلفة بالسوق المصرية في ظل التوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة وجود حوافز وتسهيلات للمستثمرين، وهو ما تقوم به الحكومة المصرية؛ مما أدّى إلى توافر فرص عمل في المشروعات المختلفة بكل المحافظات.

وشدّد "العربي" على أن الاستقرار الذي تمر به مصر على كل الأصعدة مؤخرًا جعلها تهتم بالبنية التحتية من شبكات طرق وكباري وكهرباء وغيرها من المشروعات القومية العملاقة التي جعلت مصر جاذبة للاستثمار، في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة مؤخرًا، والتي تأتي بثمارها حاليًا على كل المستويات، وهو ما يمكن أن يستفيد منه رجال الأعمال في مصر وتونس في دراسة عقد شراكات ثنائية بين البلدين من خلال تنظيم لقاءات مباشرة في مصر وتونس لمناقشة تفاصيل الفرص الاستثمارية واحتياجات كل سوق من الآخر وتوجيه المصدرين والمستوردين للاستفادة منها لزيادة حجم التبادل التجاري المشترك.

ولفت رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن مصر تفتح أبوابها لكل المستثمرين وفي أي وقت بدفعة من القيادة السياسية، على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي ملف الاقتصاد اهتمامًا خاصًا، ودور الحكومة المصرية الواضح في الفترة الأخيرة على كل الأصعدة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية بصفة خاصة، والقطاع الخاص بشكل عام وإن رؤية مصر 2030 تؤكد على زيادة التعاون الاقتصادي مع كل الدول.

وأكّد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بصفته أيضًا رئيسًا لاتحاد الغرف الإفريقية إلى أنه يجب الاستفادة من زيادة التعاون بين البلدين والسعي إلى فتح آفاق جديدة بالسوق الإفريقي، مستفيدين من علاقة كل بلد في البلاد الإفريقية المختلفة، وهو ما أثنى عليه السفير لتوسيع نطاق التعاون مستقبلًا.

من جانبه، أثنى السفير التونسي محمد بن يوسف على ما أشار إليه المهندس إبراهيم العربي بأن مصر تتمتع باستقرار واضح في الفترة الأخيرة مدفوعة باهتمام القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاون السفارة مع الاتحاد العام للغرف التجارية لزيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية وعقد لقاءات مباشرة بين مجتمع الأعمال في البلدين.

ودعا السفير وفدًا من اتحاد الغرف التجارية لزيارة تونس مستقبلًا، وتنظيم لقاء مباشر مع رجال الأعمال في تونس لبحث كل السبل لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية في كل المجالات، مشيرًا إلى أن السفارة ستقوم بدور فعال في الفترة القادمة مع اتحاد الغرف التجارية لتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

وأكّد سفير تونس على أن ضرورة زيادة الواردات من البلدين في الفترة القادمة في القطاعات المختلفة،حيث إن هناك سلعًا كثيرة يمكن دعم التعاون بها مثل قطاع الأدوية التي تتميز به مصر والملابس وكل القطاعات، وهو ما سيتم مناقشته خلال اللقاءات الثنائية المُنتظر انعقادها في المرحلة القادمة.

موضوعات متعلقة

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

وزير التعليم: الرئيس طالب بتحويل مصر إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

مصر تستأنف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

الصور

image description

ضبط 20 طن أغذية فاسدة في أسيوط

image description

مياه أسيوط: 750 ألف جنيه لدعم الأسطول الميكانيكي بالشركة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

image description

سقوط لافتة إعلانية على سيارة بسبب الطقس السيئ في دمياط

image description

اقتراح لعمل يوم للتميز المعملي وتكريم أفضل المعامل بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

وزير التعليم: الرئيس طالب بتحويل مصر إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. الترجمة الإيطالية لرواية «يوم الدين»

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

«الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطن».. محاضرة بثقافة القليوبية

أنشطة ثقافية وفنية لذوي الاحتياجات بثقافة أحمد بهاء الدين