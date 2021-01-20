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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

نائب: السعودية لم توقع أى عقوبة على الصيادين المحتجزين لديها

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:25 ص
أحمد الحديدي
أحمد الحديدي
مني هيبة
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قال أحمد الحديدي، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، إن السلطات السعودية أفرجت عن الـ35 صيادًا الذين كانوا على مركب الصيد "الشفاء"، بعد أن ألقت القبض عليهم قبل عدة أيام، اعتقادا باختراقهم المياه الإقليمية للمملكة، وجرفتهم الرياح الشديدة والأمطار إلى هناك.

وأضاف الحديدي، في تصريحات صحفية، أن السلطات السعودية لم توقع أي عقوبات عليهم، واكتفت بغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال سعودي، مشيرًا إلى أن مركب الصيد "الشفاء" تحركت ظهر اليوم في طريقها لميناء برانيس المصرية.

وثمن عضو مجلس النواب، جهود وزارة الخارجية ممثلة في القنصلية المصرية بالسعودية، والتعاون المبذول من قِبل الأشقاء السعوديين نحو إخلاء سبيل الشباب الصيادين، رأفة بهم في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الجميع بسبب جائحة كورونا.

وفي سياق متصل، أكد "الحديدي" أنه يواصل جهوده لحل أزمة الصيادين المحتجزين لدى إريتريا بسبب اختراق مركب مياها الإقليمية.

جدير بالذكر أن الحديدي، تقدم أمس، ببيان عاجل لوزير الخارجية بشأن احتجاز مركبي صيد في السعودية وإريتريا، وعلى متنهما 64 صيادا، جميعهم من أبناء مدينة المطرية محافظة الدقهلية.
الصيادين المحتجزين
الصيادين المحتجزين

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