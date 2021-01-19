«اتحاد النقابات الفنية»: الفن يتعرض لهجوم ممنهج

قال عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، إنه قبل، على مضض، اعتذار النائب جمال عبد الستار الذى أساء فيه إلى الفن والفنانين إلا أن الجمعية العمومية كان لها موقف آخر، لافتًا إلى أن هناك أشخاص يهمهم القضاء على الفن المصري وقوة مصر الناعمة.أضاف عمر في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الهجوم على الفنانين حملة ممنهجة وغير مفهوم سببها: "هناك أكثر من 4 أفلام يتم تصويرها خارج مصر حاليًا تتناول أحداث تدور في القاهرة ويتم التصوير في الخارج بسبب التسهيلات".وتابع "مصر بقت من أغلى الدول في كثرة التصاريح وارتفاع التكاليف، ولازم ندعم صناعة الفن والسينما"، مؤكدًا أن الحكومة تضع عراقيل أمام الفن المصري وصناعته وأصحاب دور العرض في مأساة حاليا ولابد من المصارحة.