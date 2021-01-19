السعودية تُفرج عن 35 صيادًا مصريًا احتجزتهم منذ ثلاثة أيام

أفرجت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مركب صيد مصرية كانت محتجزة لديها منذ أيام وعلي متنها ما يقرب من 35 من الصيادين المصريين.وأكدت مصادر بحرية، أن مركب الصيد الذي كان محتجزًا وعلى متنه الصيادون غادر من جزيرة فرسان السعودية جنوب البحر الأحمر، اليوم وهي في طريقها إلى ميناء برنيس جنوب محافظة البحر الأحمر، مؤكدةً أنه من المتوقع وصول المركب والصيادين بعد 4 أيام، ومنها إلى ميناء الأتكة بالسويس.وأضافت المصادر، أن الصيادين الذين أُفرج عنهم يصل عددهم إلى 35 صيادًا جميعهم من محافظة الدقهلية، وتم احتجازهم منذ 3 أيام، وبعد تدخل الأجهزة المصرية المعنية تم الإفراج عنهم.