الكرملين: نورد ستريم 2 يتعرض لضغوط «غير قانونية» من أمريكا

قال متحدث باسم الكرملين اليوم الثلاثاء، إن مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي تقوده روسيا لا يزال يخضع لضغوط "غير قانونية" من الولايات المتحدة.وقال دميتري بيسكوف في إفادة يومية عبر الهاتف للصحفيين إن الكرملين يراقب عن كثب التطورات بشأن نورد ستريم 2 لضمان اكتماله.وفي أحدث تحرك لوقف المشروع، قالت وزارة الاقتصاد الألمانية أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة أبلغت ألمانيا بأنها تعتزم فرض عقوبات على سفينة روسية تشارك في بناء خط الأنابيب الممتد من روسيا إلى ألمانيا.