الإعدام لـ 8 متهمين والحبس 15 عاما لحدث في «استشهاد معاون مباحث كوم أمبو»

أحالت محكمة جنايات أسوان، برئاسة المستشار حاتم محمد محمود رئيس المحكمة، وأمانة سر فراج أمين، أوراق 8 متهمين بينهم 4 غيابيا، إلى فضيلة المفتى، وحبس حدث 15 سنة، لتورطهم في واقعة استشهاد معاون مباحث مركز كوم امبو النقيب عبد الرحمن الصيرفي، والذى استشهد متأثرا بإصابته فى تبادل إطلاق نار مع مطلوبين أمنيا بناحية قرية فطيرة بمركز كوم أمبو، وقيدت القضية برقم 6371 جنايات كوم امبو لسنة 2019 والمقيدة 1379 كلي أسوان قتل عمد.تعود الواقعة إلى أبريل 2018 عندما داهمت قوة أمنية من مركز شرطة كوم امبو قرية فطيرة لضبط مطلوبين أمنيا وفور مشاهدة المتهمين لقوات الأمن بادروا بإطلاق النار من اسلحة الية تجاه القوات في محاولة للهروب والاختباء بعد محاصرتهم ومطاردتهم داخل القرية حيث بادلتهم القوة إطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد النقيب عبدالرحمن الصيرفي معاون مباحث كوم أمبو بعد إصابته بطلق ناري في الصدر، وتم توجيه الاتهام لـ 9 متهمين في الواقعة، وتمكنت الشرطة من ضبط 5 متهمين منهم، وإحالتهم إلى النيابة التى قررت إحالتهم إلى الجنايات محبوسين حيث قضت المحكمة بإحالة أوراق 8 متهمين إلى فضيلة المفتي بينهم 4 حضوريا و4 غيابيا وبمعاقبة المتهم التاسع ح م (حدث) بالحبس 15 عاما.وقضت المحكمة بالإعدام لكل من تقادم محمود طه وعبدالجواد صالح وعرنوس مبارك ومحمد سيد، وقضت بالإعدام غيابيا لـ4 هاربين هم: اكرم عبداللاهي عرنوس وسليم توفيق وليد سيد محمد، ومحمد مبارك عرنوس، وتم ترحيل المتهمين إلى سجن قنا العمومي عقب النطق بالحكم.