حب واحتكار وصلح وحبس.. القصة كاملة لأزمة سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي

- بداية العلاقة

- من شغل إلى ارتباط

- انفصال بعد شهر

- بداية الأزمة

- تفاقم الأزمة بوقف محمد الشرنوبي

- صدور حكم نهائي بحبس سارة الطباخ:

تصدر كلا من المطرب محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ، محركات البحث في جوجل بعد أن نشب خلاف قوي بينهما بعد ارتباطهم بشكل رسمي والذي انتهى بالانفصال، ليكشف بعد ذلك عن توقيع «الشرنوبي» عقد احتقار لشركتها لمدة 10 سنوات، قبل أن يحصل أمس على حكم تبديد عليه بسنتين حبس مع كفالة 2000 جنيه.صرحت المنتجة سارة الطباخ في أحد اللقاءت التلفزيونية، بأنها رأت في محمد الشرنوبي المقاومات التي ستساعده في إنجاح ألبوم خاص به، لذلك قامت بالتعاقد معه وإنتاج له ألبوم بعنوان «زي الفصول الأربعة».وبعد فترة من التقارب بين الطرفين، نشرت سارة الطباخ مقطع فيديو للفنان محمد الشرنوبي، وهو يتقدم لخطبتها من عائلتها، وقد ظهر «الشرنوبي» في الفيديو، وهو يقول: «يا عمي أنا بطلب إيد سارة من حضرتك»، ليرد والدها بالموافقة، فيما ظهر باقي أفراد عائلتها، وهم يباركون الخطبة داخل منزلهم.بعد الإعلان عن ارتباطهم بأقل من شهر، ترددت الأنباء حول انفصال الشرنوبي عن سارة الطباخ لكن كلاهما لم يعلن شيئا، ثم حذف كلا منهما صوره مع الآخر من حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بعد أيام قليلة من تداول أنباء الأنفصال، أكد الشرنوبي علي وجود أزمة قوية بينه وبين المنتجة سارة الطباخ والتي وصفها حينها بـأنها قامت باستغلاله.تقدمت المنتجة سارة الطاخ ببلاغ إلى أجهزة الأمن بسرقة سكوتر منها داخل مسكنها في مدينة السادس من أكتوبر، حيث قالت إن الدرجة البخارية اختفت من مسكنها منذ 8 أشهر، واتهم محمد الشرنوبي بسرقته، وحينما سأل الأمن عن مالكه أخبروها بأنه ملك محمد الشرنوبى، ويرد الشرنوبي أن سارة من أهدته "الأسكوتر" كهدية عيد ميلاده قبل انفصالهما، ونفى سرقته، مؤكدًا كيدية البلاغ وعدم صحته.صدر بيان من نقابة المهن الموسيقية، بإيقاف محمد الشرنوبي عن الغناء، لحين حل نزاعه مع المنتجة سارة الطباخ، وأن التحقيقات التي تمت في النقابة، أثبتت قيام المنتجة سارة الطباخ بتنفيذ كل البنود المنصوص عليها بالتعاقد، وإخلال الشرنوبي إخلالًا جسيما بالعقد.قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بحبس المنتجة سارة الطباخ غيابيًا سنتين مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، لاتهامها بتبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي بموجب توكيل رسمي، وخيانة الأمانة.وأعلن المطرب محمد الشرنوبي على عن قرار حبس المنتجة سارة الطباخ، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».وقال محمد الشرنوبي: «الحمدلله الحق ظهر وتم صدور حكم فى الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد بحبس الممثلة القانونية لشركة إدارة أعمالي السابقة سنتين لتبديد المبالغ المالية التي في زمتها بموجب التوكيل الرسمي وخيانة الأمانة».وتابع: «أظن الصورة وضحت، أنا كنت ساكت ومكانش نفسي الأمور توصل لكده، وكنت مقرر إني مش هتكلم تاني في الإعلام، بس لقيت إصرار من الطرف الأخر إنه يقحم الإعلام ويشوه صورتي قدام الناس، بس لو في حد واخد حق حد فالقانون والمحكمة قالت كلمتها، الشركه كان صادر ليها توكيل بموجب العقد اللي بيننا لإدارة أعمالي وبالتالي كانت بتتعاقد وتستلم كل مستحقاتي اللي هو الطبيعي إنها تستلم وتاخد نسبتها وتوردلي الباقي وده مكانش بيحصل».وأضاف: «الممثلة القانونية للشركة خانت الأمانة وبددت كل أموالي اللي في زمتها وأخر صلح سلمت الشركة توكيل على أساس إننا هنفتح صفحة جديدة وتعهدت إنها هتسددلي كل فلوسي اللي في زمتها وده مثبت في محضر الصلح في غرفة صناعة السينما وبالفعل نفذت المسلسل وبرضه مخدتش فلوس».واختتم: «لكل شركات الإنتاج برجاء عدم التعامل مع أي جهة أو شخص غير من خلالي شخصيا وعدم الالتفات لأي تحذير أو إنذارات تصدر من الشركة لأن ببساطة الهدف الوحيد هو تعطيل شغلي وتشويه صورتي والحصول على مبالغ مادية بدون وجه حق».