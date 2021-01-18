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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

أزمة بين بقالي التموين والمواطنين بعد تصريحات مصيلحي عن ارتفاع أسعار الزيوت

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:49 م
الدكتور علي المصيلحي،
الدكتور علي المصيلحي،
سمر عبدالله
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أزمة كبيرة دارت في الأيام الماضية بين بقالي التموين ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بعد قرار زيادة سعر الزيت المدعم على البطاقات التموينية بنسبة ١٢%، ما أدى إلى تأزم عدد من بقالي التموين وغضب المواطنين أيضا.
وفي ٣٠ ديسمبر الماضي، اتخذ بعض بقالي التموين من تصريحات وزير التموين التي قالها عن ارتفاع سعر الزيت المدعم على البطاقات مؤشرا لارتفاع أسعار السلع التموينية مع بدء العام الجديد، وهو الأمر أيضا الذي استغلته منابر الجماعة الإرهابية للتحريض على مصر واختلاق أزمة من تصريحات وزير التموين.
صفحة منافذ شباب جمعيتي أكدت على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه حتى الآن لم يصدر قرار رسمي بارتفاع أسعار السلع الأساسية إلا المكرونة، حيث تغير السعر ارتفاعًا من 3.5 إلى 3.85 جنيخ، ما جعل المواطنون يتساءلون عن أسباب حديث الوزير عن زيادة الأسعار رغم عدم وجود قرار رسمي، مؤكدين أن هذا الأمر يجعل بقالي التموين يستغلون المواطنين مستخدمين في ذلك "تصريحات الوزير".

ارتفاع أسعار الزيوت في المجمعات الاستهلاكية
وفي ٥ يناير الجاري، رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار الزيت الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بنسبة 23% تقريبا وارتفع زيت الذرة على سبيل المثال من ٢٨ جنيها للتر إلى ٣١.٧٥ جنيه.

أما بالنسبة لزيت عباد الشمس ارتفع سعر العبوة زنة لتر من ٢٠.٢٥ جنيه إلى ٢٤.٧٥ جنيه، وارتفعت أسعار العبوات الكبيرة والتي يطلق عليها عبوات التوفير من ٥٢ جنيها إلى ٥٩.٢٥ جنيه، والعبوة الأكبر من ٧٣ جنيها إلى ٨٣ جنيها.

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