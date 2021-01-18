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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ بني سويف يؤدي واجب العزاء في وفاة شهيد الواجب ابن قرية البهسمون

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:03 م
محافظ بني سويف يؤدي
محافظ بني سويف يؤدي واجب العزاء
بنى سويف - محمد حفيظ
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أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يرافقه العقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة، واجب العزاء في وفاة الشهيد مجند "أحمد محمد محمود حسين" من أبناء مركز إهناسيا، والذي استشهد أثناء تأدية واجبه الوطني بشمال سيناء.

وقدم المحافظ تعازيه لوالد الشهيد أثناء زيارته اليوم لقرية البهسمون، معربا عن خالص مواساته لأسرة الشهيد سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده الله بعظيم مغفرته، والذي جاد بروحه الطاهرة أثناء أدائه لواجبه الوطني ضد كل من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار الوطن، مؤكدا أن الشعب المصري يقدر الشهداء وتضحياتهم التي ستظل نبراسا لكل أبناء الوطن نحو التفاني والإخلاص، والتضحية في سبيل تراب وطننا الغالي مصر صفا واحد وقويا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية.

يذكر أن الشهيد قد تم تشييعه في جنازة بمسقط رأسه بالبهسمون وسادتها مشاعر الحزن والألم من جموع المشيعين من أبناء القرية وأهالي القرى المجاروة، ممن حرصوا على المشاركة في تشييع الشهيد ودفنه بمقابر الأسرة.

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