لافروف: موسكو لا تفكر في ضم قره باغ إلى قوامها مطلقًا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده لا تفكر أبدًا بالاعتراف باستقلال ناغورني قره باغ وضمها إلى قوام روسيا.وقال لافروف، خلال مؤتمره الصحفي السنوي، اليوم الإثنين: "فيما يتعلق باقتراح غريب حول ضم قره باغ إلى قوام روسيا، فإن هذا الإقليم لم يتم الاعتراف باستقلاله من قبل أحد، بما في ذلك جمهورية أرمينيا".وأضاف لافروف: "ليس لدينا مثل هذه الأفكار ولا أي شيء قريب منها، حيث ننطلق من حقيقة أن جميع قضايا هذه المنطقة يجب حلها بين الدول التي تقع فيها، وفي المقام الأول بين أرمينيا وأذربيجان"، مؤكدا أن بلاده ستكون مستعدة للمساعدة في البحث عن حل يضمن السلام والاستقرار والأمن في هذه المنطقة.