دفاية كهربائية تسببت في حريق شقة سكنية بالمرج

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة المرج.وكشفت المعاينة الأولية أن ماسا كهربائيا شب في الدفاية الكهربائية، تسبب في نشوب الحريق والذي أسفر عن اتلاف كل الشقة وإصابة أحد افرادها دون وفيات.وتلقت النجدة بلاغا يفيد باشتعال شقة سكنية بمنطقة المرج ليتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصاب وسيارات الإطفاء وتمت السيطرة علي الحريق وفرض كردون أمنى لمنع امتداد الحريق الشقق المجاورة.