راسل كرو يرد على الانتقادات الموجهة لـ«الربان والقائد»

تعرض النجم الأسترالي، النيوزيلندي الأصل راسل كرو، 56 عامًا، للسخرية اللاذعة والنقد من قبل عدد من النقاد عند مشاركته مع معجبيه صورة تعود لفيلمه "الربان والقائد" 2003، والحائز على جائزة الأوسكار.فقد سخر بعض النقاد من الفيلم وأكدوا أنه قد تكون نصيحة مفيدة لمن يعاني من مشاكل في الخلود إلى النوم، خاصة في ظل هذه الأيام العصبية التى يواجه فيه العالم جائحة كورونا، أن يشاهد الفيلم ليتمكن من النوم.وسخر أحد النقاد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلًا:"يشتكى الكثيرون من قلة النوم خلال الوباء، هل لى أن أقدم نصحية قيمة فما عليكم سوى مشاهدة فيلم (الربان والقائد) الذى قام ببطولته راسل كرو، لم أتمكن من مشاهدة أكثر من 10 دقائق.. فشكرًا لك راسل كرو".جاء ذلك، ليرد كرو على سخرية وهجوم النقاد الفني، بالدفاع عن الفيلم، مسلطا الضوء على من وقفوا بجانبه وساعدوه على بطولة العمل السينمائي الناجح.وسلط كرو في تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل "تويتر" الضوء على كاتب قصة الفيلم والمخرج بيتر وبر، الذى شكل ترشيحه لأفضل مخرج إحدى جوائز الأوسكار العشر التي رشح لها.يحكي الفيلم قصة جاك أوبري قبطان البحرية البريطانية في حروب نابليون، وعندما أوشكت سفينة فرنسية خاصة على تدمير سفينته، بدأ أوبري في مطاردة جريئة في محاولة لمنع السفينة المدرعة بشدة من نهب أسطول صيد الحيتان البريطاني بالقرب من جزر جالاباجوس.