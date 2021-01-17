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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق اسم الشهيد «تامر أبو خيشة» على مدرسة منوف للتعليم الأساسي

الأحد 17/يناير/2021 - 03:08 م
الشهيد تامر أبو خيشة
الشهيد تامر أبو خيشة
ولاء القاضى
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وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على إطلاق اسم الشهيد مجند قوات مسلحة " تامر أمين أبو خيشة " على مدرسة منوف للتعليم الأساسي بمدينة منوف والذى قد استشهد أثناء قيامه بأداء واجبه الوطني بسيناء تخليدًا لذكراه وما قدمه من بطولات وتضحيات غالية حفاظًا على مصرنا الحبيبة.

وقد أوضح محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالتواصل الدائم مع أسر الشهداء وتلبية كافة مطالبهم، مؤكدا أن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة في سبيل الحفاظ على مصرنا الغالية ومشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء.

الجدير بالذكر أن الشهيد تامر أمين أبو خيشة ابن قرية دمليج بمركز منوف، أعزب ويبلغ من العمر 22 عاما ووالده يعمل فلاح ووالدته ربة منزل ولديه اثنين من الأشقاء.

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