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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بيطري القاهرة» يقيم سلسلة ندوات إرشادية عن مرض «السعار»

الأحد 17/يناير/2021 - 02:45 م
بيطري القاهرة
بيطري القاهرة
مصطفى عبدالله
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أقامت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة عددا من الندوات الإرشادية الخاصة بمرض السعار والتعامل الآمن مع الكلاب بناء على تعليمات الدكتور مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة وأقيمت ندوة ارشادية فى جمعية رفق للطفولة والأمومة عن الأمراض المشتركة وخاصة مرض السعار والتوكسوبلازما وطرق الوقاية من هذه الأمراض والتعامل الآمن مع الحيوانات الأليفة وقامت بإلقاء الندوة الدكتورة منار محمود السبكي رئيس قسم الارشاد بإدارة دار السلام البيطرية.

وأقيمت ندوة إرشادية بحضانة أحباب الرحمن عن مرض السعار والتعامل الآمن مع الكلاب والوقاية من المرض والإجراءات الواجب اتخاذها عند التعرض للعقر وألقت الندوة الدكتورة إيمان هواري رئيس قسم الإرشاد بإدارة التبين البيطرية.

كما أقيمت ندوة إرشادية فى جمعية رفق للطفولة والأمومة عن الأمراض المشتركة وخاصة مرض السعار والتوكسوبلازما وطرق الوقاية من هذه الأمراض والتعامل الآمن مع الحيوانات الأليفة وقامت بالندوة الدكتورة منار محمود السبكي رئيس قسم الارشاد بإدارة دار السلام البيطرية.

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