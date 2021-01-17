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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غواصو الإسكندرية يصلون إلى الشرقية للبحث عن غريق الزوامل

الأحد 17/يناير/2021 - 02:06 م
غواصو الإسكندرية
غواصو الإسكندرية
سارة الوردانى
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وصلت اليوم لمحافظة الشرقية، سيارتان محملتان بفرق غواصين ممن المتطوعين، من محافظة الإسكندرية، من فرق " غواصين الخير "، للمشاركة فى البحث عن غريق قرية الزوامل، والمفقود فى قاع ترعة الاسماعيلية، منذ ١٠ أيام.

حيث وصل اليوم كل من الدكتور رافت حمزة، والكابتن هشام الشوبكى وفريقه وفريق كابتن ايهاب المالحى وكابتن وائل شعبان وكابتن اسلام رضا، بعد فشل العثور على جثمان الطالب محمد السيد محمد، الطالب بكلية الهندسة، والذى راح ضحية حادث مأسوى، بانقلاب سيارة كان يستقلها هو ووالده وعمه وشقيقه، من أعلى كوبرى الزوامل فى ترعة الاسماعيلية.

وقال الكابتن إيهاب المالحى، مؤسس مبادرة غواصين الخير، إن الفرق ستشارك اليوم، مع قوات الإنقاذ النهرى بالشرقية وقوات الإنقاذ النهرى بمحافظات أخرى، فى محاولة لاستخراج جثمانه، والذى تعثر إيجاده منذ وقوع الحادث.

وناشد المالحي: رجائى لحضراتكم المشاركة بالدعاء بالتوفيق بأن يخرج الشهيد محمد السيد دياب من ظلمات البحر ونصلى عليه بعد الظهر يارب اللهم امين، وأكثروا من الصلاة على النبي بنية العثور على جثمان الشهيد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور": فريق من غواصين الخير قد وصل منذ 3 أيام بدأوا فى اليوم الأول التمشيط، ثم قاموا بالغطس فى اليوم التالى، وكان هو ضمن المشاركين فى الغطس للبحث عنه، لافتا إلى أن غواصين الخير مبادرة تهدف لانتشال الغرقى من كافة المحافظات لتهدئة قلوب ذويهم، ولوجه الله دون أى أجر.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع محمد السيد محمد، الذي غرق إثر انقلاب سيارة كان يستقلها هو ووالده وشقيقه فى ترعة الإسماعيلية الجمعة الماضي بمنطقة الزوامل بدائرة مركز بلبيس، وقد تم إنقاذ والده وشقيقه، فيما توفى عمه وتم انتشال جثمانه، وجارى البحث عن جثمان الشاب المفقود.

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