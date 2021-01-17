رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد 10 سرقات.. سقوط عصابة «الميت» في الدقهلية

الأحد 17/يناير/2021 - 02:52 م
عصابة
عصابة
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني، بمحافظة الدقهلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في وقائع السرقة بالإكراه بعد قيامهم بارتكاب ١٠ وقائع سرقات متنوعة، وكانوا في طريقهم إلى سرقة محل ذهب بالإكراه بدائرة المركز، وضبط بحوزتهم سيارة ملاكي مسروقة بالإكراه من طريق رافد جمصة

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية عن استعداد تشكيل عصابي لسرقة محل ذهب بالاكراه بدائرة مركز الستاموني.

تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط المتهمين وتمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد احمد الجندي رئيس مباحث الستاموني، ومعاونة النقيب مارادونا هاني معاون المباحث، من ضبطتهم وهم كلا من:

"محمد ق. ال" ٢٨ سنة،عاطل، مسجل شقي خطر وسبق اتهامه في ٥ قضايا سرقة بالإكراه ومقيم بقرية قلابشو، و"مصطفى ك. ع. ال. "٢٥ سنة، عاطل، ومقيم بفرشوط نجع حمادي، ومصطفى ح. ال" وشهرته مصطفى "الميت"، ٢٩ سنة عاطل ومقيم البلينا سوهاج، "وأحمد ح. ع. "١٨ سنة، عاطل ومقيم نجع حمادي قنا، وضبط بحوزتهم بندقية خرطوش و٦ طلقات من ذات العيار وسلاح أبيض "سنجة" وسيارة ملاكي ماركة نيسان صني، مبلغ بسرقتها من طريق رافد جمصة.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بارتكاب عده وقائع سرقة منها سرقة مزرعة دواجن ومصنع لإنتاج الأعلاف وأضافوا بتخطيطهم لسرقة أحد محلات الذهب بدائرة المركز وأنهم ضبطوا قبل قيامهم بتنفيذ العملية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

بـ3.5 مليار جنيه.. تفاصيل طرح «التموين» منطقة لوجستية جديدة بالشرقية

«بينهم منتج أفلام».. التصريح بدفن 4 انفجرت سيارتهم على محور 26 يوليو

تطورات الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي وحقيقة إصابتها بكورونا

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

الصور

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

image description

7 برامج تدريبية بمختلف التخصصات لرفع مستوى العاملين بمياه أسيوط

image description

«أسيوط الجامعي» يستقبل 10 آلاف مريض ويجري 357 عملية خلال عام

image description

غرامات ومحاضر لعدم ارتداء الكمامة على طرق دمياط (صور)

الأكثر قراءة

رفض استشكال سما المصري.. واستمرار حبسها فى «سب وقذف ريهام سعيد»

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

مصدر بـ«علمية كورونا»: توقعات بارتفاع إصابات «كوفيد -19» بنهاية يناير

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

اليوم انطلاق معرض «مفردات» الجماعي بقاعة «أبونتو» بالزمالك

«ثورة البنات.. حق اختيار الزوج» محاضرة في المجلس الأعلى للثقافة

جورج بهجوري يفتتح معرضه «اسكتشات» بجاليري مشربية

صدور النسخة الصينية لرواية «بيت الكراهية» للسوري محمد برهان