بعد 10 سرقات.. سقوط عصابة «الميت» في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني، بمحافظة الدقهلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في وقائع السرقة بالإكراه بعد قيامهم بارتكاب ١٠ وقائع سرقات متنوعة، وكانوا في طريقهم إلى سرقة محل ذهب بالإكراه بدائرة المركز، وضبط بحوزتهم سيارة ملاكي مسروقة بالإكراه من طريق رافد جمصةتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية عن استعداد تشكيل عصابي لسرقة محل ذهب بالاكراه بدائرة مركز الستاموني.تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط المتهمين وتمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد احمد الجندي رئيس مباحث الستاموني، ومعاونة النقيب مارادونا هاني معاون المباحث، من ضبطتهم وهم كلا من:"محمد ق. ال" ٢٨ سنة،عاطل، مسجل شقي خطر وسبق اتهامه في ٥ قضايا سرقة بالإكراه ومقيم بقرية قلابشو، و"مصطفى ك. ع. ال. "٢٥ سنة، عاطل، ومقيم بفرشوط نجع حمادي، ومصطفى ح. ال" وشهرته مصطفى "الميت"، ٢٩ سنة عاطل ومقيم البلينا سوهاج، "وأحمد ح. ع. "١٨ سنة، عاطل ومقيم نجع حمادي قنا، وضبط بحوزتهم بندقية خرطوش و٦ طلقات من ذات العيار وسلاح أبيض "سنجة" وسيارة ملاكي ماركة نيسان صني، مبلغ بسرقتها من طريق رافد جمصة.وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بارتكاب عده وقائع سرقة منها سرقة مزرعة دواجن ومصنع لإنتاج الأعلاف وأضافوا بتخطيطهم لسرقة أحد محلات الذهب بدائرة المركز وأنهم ضبطوا قبل قيامهم بتنفيذ العملية.تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.