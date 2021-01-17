«القاهرة» ترفع مخلفات البناء والردش بعد انتهاء أعمال إزالة منطقة المسيح

انتهت محافظة القاهرة من أعمال إزالات منطقة المسبح بجوار السيدة عائشة وتم الانتهاء من أعمال الإزالة بشكل نهائى وتسكين ١١٢ أسرة فور الإزالة بحى الأسمرات بوحدات بديلة مجهزة خلال أيام الإزالة على التوالى.وتقوم جهزة المنطقة الجنوبية في الوقت الحالي برفع مخلفات البناء والردتش من منطقة المسبح استعدادا لتطويرها.وشملت أعمال الإزالة التخلص من ٢٠ محل وتم بالفعل تسكينهم على الفور بوحدات بديلة بسوق التونسى الحضارى الجديد.وتمت الأعمال تحت إشراف اللواء عارف عبد العزيز والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وبمعاونة القيادات الشرطية والتنفيذية والإدارات المعنية بحى الخليفة والمنطقه الجنوبية.