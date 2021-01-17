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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدا.. آخر فرصة للمشاركة بمناقصة السلع التموينية لتوريد الزيت المعبأ

الأحد 17/يناير/2021 - 12:27 م
التموين
التموين
نرمين محمود الدهان
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تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الاثنين، بالبت في مناقصة رقم 1 لسنة 2021 لتوريد زيت خليط "صويا- عباد" معبأ فى عبوات 1 لتر لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لطرحه على بطاقات التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وذلك من شركات التكرير والتعبئة.

ويمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للسلع التموينية مقابل 500 جنيه للكراسة.

ومن المقرر أن يتم تلقى العروض وفض المظاريف غدا الاثنين 1812021 الساعة الواحدة ظهرًا.

وأشار الهيئة إلى أنه يجب أن يحتوي المظروف الفني على أصل كراسة الشروط معتمدة ومختومة من المورد، ودفع ضمان ابتدائى 500 ألف جنيهًا.

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