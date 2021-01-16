مواعيد مسلسل الدائرة للفنان أحمد صلاح حسني وأحداث الحلقة السابقة، يرغب الجمهور في معرفة كل ما يتعلق بمسلسل الدائرة، لذلك تستمر عمليات البحث حول الأحداث اليومية له عبر حلقاته، على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شهد منذ انطلاق الحلقات الأولى تفاعلا كبيرًا وإقبالً شديدًا من جانب الجمهور المهتم بالدراما المصرية.

مواعيد مسلسل الدائرة للفنان أحمد صلاح حسني

يعرض مسلسل الدائرة على قناة الحياة الحمراء، في تمام الساعة 9 مساءًا، من السبت حتى الأربعاء أسبوعيا، ويعاد في تمام الواحدة صباحًا والساعة العاشرة صباحًا، كما يعرض على قناة الحياة الزرقاء في تمام الساعة العاشرة مساء، ويعاد في تمام الساعة التاسعة صباحاً، والثالثة عصرا.

أحداث مسلسل الدائرة

وتدور أحداث الحلقة السابقة حول علاقة هند والتي تجسد دورها الفنانة إيمان العاصي، مع الدكتور يوسف والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح، وتحكي له ظروف طلاقها، بينما حسين يحاول أن يعكر صفو العلاقة بينهما ويحاول مطاردة هند.بينما تهرب أسماء من حسين ولا تريد الرجوع له لكرهها فيه.





كما قام يوسف خلال الحلقة بتهديد حسين وأنه يبعد عن هند ولو لم يبعد عنها سيقف له ويعرفه مقامه.





قصة مسلسل الدائرة





تتناول قصة المسلسل حول طيب نفسي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح حسني، يعالج مشاكل الاكتئاب لدى المرضى، ويتعايش معهم في مشاكل، وعلى الجانب الآخر يتعرض والده ووالدته للعديد من الأزمات والمشكلات على مدار حلقات المسلسل، ويتناول المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية مثل العنوسة والزواج والطلاق والعلاقات بين الأصدقاء والخيانة والحب.





يضم العمل 45 حلقة، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، ويشار إلى أن غدًا الأحد سيتم الانتهاء من المشاهد الأخيرة بالمسلسل وفقا لما أعلن عنه المخرج أحمد سمير فرج.





نجوم مسلسل الدايرة





ويعتبر "الدايرة " العمل الثاني الذي حصل عليه أحمد صلاح حسني في البطولة المطلقة بعد مسلسل "ختم النمر" يشاركه في التمثيل نخبة من نجوم الفن، منهم: إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، أمانى كمال، مها أبو عوف، محمود حافظ، وعماد رشا وعدد آخر من الفنانين الشباب.

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