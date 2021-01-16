الإنتهاء من إزالات منطقة المسيح وتسكين 112 أسرة بالأسمرات

قالت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه تم الانتهاء من أعمال الإزالة بشكل نهائى وقد تم تسكين ١١٢ أسرة فور الازالة بحى الاسمرات بوحدات بديلة مجهزة خلال أيام الازالة على التوالى.وأشارت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الى انه تم ازالة عدد ٢٠ محل وتم بالفعل تسكينهم على الفور بوحدات بديلة بسوق التونسى الحضاري الجديد.وأوضحت أنه تم هدم جميع العقارات بمنطقة السيدة عائشة بجوار مسجد المسبح وتمت الأعمال تحت اشراف اللواء عارف عبد العزيز وبمعاونة القيادات الشرطية والتنفيذية والادارات المعنية بحى الخليفة والمنطقة الجنوبية.ووجهت نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من رفع ناتج الإزالة في بأسرع وقت ممكن وازالة اى شيئ من شأنه عرقلة او تعطيل حركة السير للمشاة والسيارات.