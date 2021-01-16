بدء رصف شارع البحر الرئيسي بزفتى في الغربية

بدأت منذ قليل، أعمال الرصف لشارع البحر الرئيسي بمدينة زفتى، بمحافظة الغربية، والتي كانت قد توقفت لعدة أسابيع وأصدر نائب محافظ الغربية قرارًا بعودة العمل بالشارع مع صيانة أي عيوب قديمة أو حديثة في الأعمال الجارية.وتواجد نائبي رئيس المدينة، مجاهد الدرف، للمدينة، وأحمد توفيق، للقرى، وعدد من نشطاء￼ المدينة ووبعض من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، وموظفين من الإدارات المنوط بها متابعة العمل.￼من جهته، قال الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إن أعمال الرصف بدأت في مدن المحافظة بعد انتهاء التصميمات الخاصة بالطرق وأعمال البنية التحتية للعديد من الأماكن، وان الاعمال في الشوارع الرئيسية الكبري يكون ليلًا لتجنيب المواطنين الزحام.وأضاف عطا، أن ما تم ويراه البعض تكسير في عدة شوارع ليس كل الخطة الخاصة بالرصف، لكن مازال متبقي الكثير خلال العام المالي الحالي المنتهي في نهاية يونيو من العام الجاري، موضحًا أنه بنهاية اليوم يتم الانتهاء من رصف هذا الجزء من شارع البحر الرئيسي بمدينة زفتى، بداية من الكوبري الفرنساوي وحتي شارع الحي البحري مرورًا بمربع المحكمة والبريد والتأمين الصحي.وكان عطا قد قام منذ عدة أسابيع بزيارة بناءً على ما نشرته "الدستور" من مخالفات في أعمال الرصف وتجميل كورنيش النيل والمقاعد المخصصة للجلوس، وحول بعض الموظفين للتحقيق ووجه باستكمال عملية الرصف في أسرع وقت ممكن وإعادة بعض الأعمال التي رآها لم تُنفذ بالشكل المطلوب.