رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء رصف شارع البحر الرئيسي بزفتى في الغربية

السبت 16/يناير/2021 - 02:30 ص
رصف شارع البحر
رصف شارع البحر
حسام فوزي جبر - شريف عيد الغني
طباعة
بدأت منذ قليل، أعمال الرصف لشارع البحر الرئيسي بمدينة زفتى، بمحافظة الغربية، والتي كانت قد توقفت لعدة أسابيع وأصدر نائب محافظ الغربية قرارًا بعودة العمل بالشارع مع صيانة أي عيوب قديمة أو حديثة في الأعمال الجارية.

وتواجد نائبي رئيس المدينة، مجاهد الدرف، للمدينة، وأحمد توفيق، للقرى، وعدد من نشطاء￼ المدينة ووبعض من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، وموظفين من الإدارات المنوط بها متابعة العمل.￼

من جهته، قال الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إن أعمال الرصف بدأت في مدن المحافظة بعد انتهاء التصميمات الخاصة بالطرق وأعمال البنية التحتية للعديد من الأماكن، وان الاعمال في الشوارع الرئيسية الكبري يكون ليلًا لتجنيب المواطنين الزحام.

وأضاف عطا، أن ما تم ويراه البعض تكسير في عدة شوارع ليس كل الخطة الخاصة بالرصف، لكن مازال متبقي الكثير خلال العام المالي الحالي المنتهي في نهاية يونيو من العام الجاري، موضحًا أنه بنهاية اليوم يتم الانتهاء من رصف هذا الجزء من شارع البحر الرئيسي بمدينة زفتى، بداية من الكوبري الفرنساوي وحتي شارع الحي البحري مرورًا بمربع المحكمة والبريد والتأمين الصحي.

وكان عطا قد قام منذ عدة أسابيع بزيارة بناءً على ما نشرته "الدستور" من مخالفات في أعمال الرصف وتجميل كورنيش النيل والمقاعد المخصصة للجلوس، وحول بعض الموظفين للتحقيق ووجه باستكمال عملية الرصف في أسرع وقت ممكن وإعادة بعض الأعمال التي رآها لم تُنفذ بالشكل المطلوب.
رصف شارع البحر
رصف شارع البحر
رصف شارع البحر
رصف شارع البحر
رصف شارع البحر
رصف شارع البحر

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

تردد قنوات النهار الجديد 2021

كورونا عالميًا: 2 مليون و18 ألف وفاة و94 مليونًا و316 ألف إصابة

تركيا: مستعدون لتحسين علاقاتنا مع مصر والإمارات

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

ضبط 16 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

منها الحمى.. 4 أعراض جانبية بعد تلقى لقاح فيروس كورونا

ارتداء الكمامة أكثر من مرة.. «الصحة» تحذر وأطباء يكشفون المخاطر

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رغم الطلاق.. كيم كاردشيان تتعامل مع كانى ويست بشكل ودى

أستراليا تشدد إجراءات الحجر الصحي للاعبين قادمين من لوس أنجلوس

سيناريو طريقة تفشي كورونا في العالم خلال 2021

الصين تبني مركز عزل كورونا 1500 غرفة فى 5 أيام

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

«البطة سامبا» و«الجميلة والوحش» على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي

زيزيت سالم: «تبغ وشيكولاتة» تبحث عن حالة الاعتدال التى ساورت عقول أبطالها

الساقى تصدر كتاب «إضاءات لفهم الواقع» لــ حنّة أرندت

اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة تعليم أنواع الخط العربى بساقية الصاوى