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السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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طرح الأفيش الرسمي لـ«شاومينج» استعدادًا لعرضه بالسينمات الشهر الجاري
الجمعة 15/يناير/2021 - 10:58 م
حسين الجندي
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