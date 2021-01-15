رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة: صيادو بريطانيا ينتقدون جونسون بسبب بند في «بريكست»

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:31 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
اتهم الاتحاد الوطني لمنظمات الصيادين في بريطانيا، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالخيانة بسبب اتفاقه لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست" حول بند الصيد.

وقال الاتحاد في خطاب وجهه لجونسون وفقا لما أوردته صحيفة (ذا إكسبريس) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، إن "رئيس الوزراء استسلم لعلاقات الاستعمار الجديد مع الاتحاد الأوروبي بشأن الصيد في اتفاق بريكست".

ومنذ مطلع يناير الجاري، بدأت المملكة المتحدة علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع انتهاء الفترة الانتقالية لمفاوضات "بريكست"، حيث ظلت بريطانيا خاضعة لقوانين التكتل الأوروبي خلال الفترة الانتقالية كعضو في السوق الموحد والاتحاد الجمركي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه منذ الأول من يناير انتهى ذلك ومن المقرر أن تتعاون كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تحت اتفاق التجارة الحرة.

واتهم الاتحاد في الخطاب جونسون بمحاولته تضليل الشعب والصيادين حول ما تم التوصل إليه من اتفاق، وجاء في الخطاب " كل شئ، اخبرتنا به أنت والاخرون من الحكومة وأخبرت البرلمان به أيضا وعامة الشعب جعلنا نعتقد بأن موقفك من الصيد لم يكن مجرد خطاب أو منفعة، ولكنه كان قائمًا على مبدأ أن الدولة ذات السيادة يجب أن تكون قادرة على التحكم في من يصطاد في مياهها الخاصة ويجب أن تكون قادرة على حصاد الموارد السمكية بمفردها..المياه لشعبها في المقام الأول".

وأضاف الخطاب "ثبت أن هذا ليس هو الحال، وأن الأمر ليس كذلك واضطررت في النهاية للتنازل في وجه خصم عنيد وقوي تسبب في ذلك الغضب عبر صناعتنا، إنك حاولت تقديم الاتفاقية على أنها نجاح كبير في الوقت الذي يتضح فيه أنها ليست كذلك".

موضوعات متعلقة

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

كورونا يُنهي حياة صيدلانية بعد وضع مولودها الأول بالغربية

«فيفا» يعلن انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020

أمريكا تدرج حركة «حسم» فى مصر على قوائم الإرهاب

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

الأكثر قراءة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

«فيفا» يعلن انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

بعد الإحالة للمفتى.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها فى المجارى

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تفاصيل إعلان الإسكان وحدات سكنية جديدة بمشروعى دار مصر و JANNA

تردد قناة الحياة مسلسلات 2021

رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد 2021

بيع مفتاح زنزانة نابليون مقابل 92 ألف يورو

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

صدور كتاب «التقاويم فكليا وأثريا» للباحث ملاك نصحي ملاك

«دور المؤسسات الثقافية في دعم ذوي الهمم» بثقافة الأقصر

معرض كتب لإصدارات قصور الثقافة بالفيوم

أشرف منصور: عصر التنوير أعطى الأولوية للعقل