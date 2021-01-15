صحيفة: صيادو بريطانيا ينتقدون جونسون بسبب بند في «بريكست»

اتهم الاتحاد الوطني لمنظمات الصيادين في بريطانيا، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالخيانة بسبب اتفاقه لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست" حول بند الصيد.وقال الاتحاد في خطاب وجهه لجونسون وفقا لما أوردته صحيفة (ذا إكسبريس) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، إن "رئيس الوزراء استسلم لعلاقات الاستعمار الجديد مع الاتحاد الأوروبي بشأن الصيد في اتفاق بريكست".ومنذ مطلع يناير الجاري، بدأت المملكة المتحدة علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع انتهاء الفترة الانتقالية لمفاوضات "بريكست"، حيث ظلت بريطانيا خاضعة لقوانين التكتل الأوروبي خلال الفترة الانتقالية كعضو في السوق الموحد والاتحاد الجمركي.وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه منذ الأول من يناير انتهى ذلك ومن المقرر أن تتعاون كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تحت اتفاق التجارة الحرة.واتهم الاتحاد في الخطاب جونسون بمحاولته تضليل الشعب والصيادين حول ما تم التوصل إليه من اتفاق، وجاء في الخطاب " كل شئ، اخبرتنا به أنت والاخرون من الحكومة وأخبرت البرلمان به أيضا وعامة الشعب جعلنا نعتقد بأن موقفك من الصيد لم يكن مجرد خطاب أو منفعة، ولكنه كان قائمًا على مبدأ أن الدولة ذات السيادة يجب أن تكون قادرة على التحكم في من يصطاد في مياهها الخاصة ويجب أن تكون قادرة على حصاد الموارد السمكية بمفردها..المياه لشعبها في المقام الأول".وأضاف الخطاب "ثبت أن هذا ليس هو الحال، وأن الأمر ليس كذلك واضطررت في النهاية للتنازل في وجه خصم عنيد وقوي تسبب في ذلك الغضب عبر صناعتنا، إنك حاولت تقديم الاتفاقية على أنها نجاح كبير في الوقت الذي يتضح فيه أنها ليست كذلك".