ضبط تشكيل عصابي بكيلو شابو وأسلحة نارية في أسيوط

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة أسيوط، في القبض على أكبر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بمخدر الشابو بقرية بمركز القوصية.كانت قد وردت معلومات إلي العميد محمد الضبع، رئيس منطقة المخدرات بأسيوط، تفيد قيام بعض الأشخاص بالاتجار بمخدر الشابو بقرية مير بالقوصية، واعتزامهم علي بيع كميات كبيرة من المخدر علي المواطنين.وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتم وضع خطة بحث وضبط للجناة، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قوات الامن المركزي تم مداهمة المكان، وضبط المدعو "ع. ن. ج"، والمدعو "م. ن. ج"، والمدعو "ع. ض. أ"، وضبط بحوزتهم (كيلو من مخدر الشاب، وبندقيه آلية، و20 خزينة آلي، و170 طلقة آلي، و3 طبنجات و4 خزينة، و16 طلقة، و157 ألف جنيه، ودراجتين، وأدوات تستخدم في تجزئة وتوزيع المخدر)، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.