كوريا الشمالية تستعرض صاروخا باليستيا جديدا للغواصات بحضور زعيمها

أقامت كوريا الشمالية عرضا عسكريا لأحدث أسلحتها، بما في ذلك صاروخ باليستي يطلق من غواصة، وسط العاصمة بيونج يانج للاحتفال باختتام مؤتمر حزب العمال الحاكم، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية، اليوم الجمعة.وجاء العرض وفق ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، في أعقاب اختتام بيونج يانج لمؤتمرها الذي استمر 8 أيام لحزب العمال الحاكم، والذي وصف فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الولايات المتحدة بأنها "العدو الرئيسي الأول لكوريا الشمالية" وتعهد بتعزيز الترسانة النووية لبلاده.ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، قادت العربات المدرعة العرض، تلتها أحدث الصواريخ التكتيكية وحلقت الطائرات المقاتلة في تشكيل ورسمت رقم "8" في السماء بالألعاب النارية احتفالا بالمؤتمر الثامن للحزب.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن رتلا من الدبابات أحدث هديرا بمروره في الميدان أعقبته صواريخ تكتيكية حديثة للغاية"، وأعقب ذلك موكب قطع مدفعية ذاتية الدفع فائقة الحداثة، مضيفة أن "أقوى سلاح في العالم وهو الصاروخ الباليستي الذي يطلق من الغواصات دخل الميدان واحدا تلو الآخر مما يدل بقوة على قوة القوات المسلحة الثورية".ولم يتضح بعد ما إذا كانت كوريا الشمالية قد عرضت صواريخها الباليستية العابرة للقارات، فلا تزال التفاصيل حول الصاروخ الباليستي الذي انطلق من غواصة غير واضحة، وحضر الزعيم كيم جونج أون العرض، لكن يبدو أنه لم يخاطب الحدث.وذكرت وسائل إعلام رسمية أن وزير الدفاع كيم جونج جوان ألقى كلمة، كما حضر العرض كبار المسؤولين الآخرين، بما في ذلك تشوي ريونج هاي، الزعيم الثاني لكوريا الشمالية، وجو يونج وون، مسؤول الحزب البارز الذي يعتقد أنه قفز إلى الرتبة الثالثة في البلاد في مؤتمر الحزب.وهذه هي المرة الأولى التي يقيم فيها الشمال عرضا عسكريا للاحتفال بمؤتمر للحزب، ويأتي عرض أمس الخميس بعد ثلاثة أشهر فقط من قيام كوريا الشمالية باستعراض عسكري ليلي ضخم في أكتوبر الماضي لإحياء الذكرى الـ(75) لتأسيس حزب العمال.