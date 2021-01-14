تركيا تنشئ نقطة جديدة شمالي سوريا وميلشيات إيرانية تهدد بضربها

تستعد القوات التركية، لإنشاء نقطة مراقبة على أطراف مدينة سراقب قرب طريق M5 بينما ترفض الميليشيات الموالية لإيران التحرك التركي وهددت باستهداف النقطة الجديدة.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم، أن القوات التركية تعتزم منذُ أيام إنشاء نقطة مراقبة على بعد 200 متر من أوتستراد "دمشق – حلب" الدولي M5 على الأطراف الشمالية الغربية لمدينة سراقب.وأشار المرصد السوري، الى أن القوات التركية تعرضت لتهديدات من الميليشيات الموالية لإيران المتمركزة داخل مدينة سراقب، أنها وفي حال أنشأت القاعدة العسكرية على مقربة من خطوط المواجهة مع الفصائل، ستقوم الميليشيات بقصف النقطة، مما اضطر القوات التركية لتغيير مكان النقطة المُراد إنشاؤها والانسحاب إلى ماخلف أتوستراد دمشق – حلب بمسافة 600 متر على الجهة المقابلة لمدينة سراقب قرب بلدة آفس والبدء برفع السواتر الترابية لإنشاء النقطة العسكرية الجديدة في ريف إدلب الشرقي.وكان المرصد السوري قد أشار في الـ 11 من ديسمبر، أن القوات التركية، أنشأت نقطة عسكرية جديدة في منطقة الوساطة جنوب الأتارب بريف حلب الغربي، حيث تمركزت آليات وأسلحة ثقيلة وشاحنات إضافة إلى عربات مصفحة، وتقع النقطة التركية الجديدة على مقربة من خطوط التماس مع قوات النظام في ريف حلب الغربي.