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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصرع جندى رابع من قوة حفظ السلام بمالى فى هجوم إرهابى

الخميس 14/يناير/2021 - 07:15 م
قوة حفظ السلام بمالي
قوة حفظ السلام بمالي في هجوم إرهابي
وكالات
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قتل جندي من قوة حفظ السلام متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم إرهابي بمالي، لترتفع حصيلة قتلى جنود حفظ السلام من ساحل العاج إلى 4، وفق ما ذكرته بعثة الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم البعثة «أوليفييه سالغادو» على مواقع التواصل الاجتماعي: «تلقينا بحزن بالغ وفاة جندي رابع من قوة حفظ السلام في أعقاب هجوم الأمس متأثرا بجروحه».

وقع الهجوم شمال بامبارا ماوديه، عند تقاطع دوينتزا (في الوسط) وتمبكتو (شمال غرب)، في منطقة تعد واحدة من بؤر العنف الذي تنفذه مجموعات متعددة الانتماء في منطقة الساحل.

وتزامن هذا الهجوم مع الاجتماع الفصلي لمجلس الأمن الدولي الذي يناقش فيه الوضع في مالي.

وخسرت البعثة الأممية التي أنشئت العام 2013، أكثر من 145 جنديا في أعمال عدائية، بحسب المتحدث، مما يجعلها أكثر مهمة تعرضا لخطر الموت في العالم.

وأشار رئيس البعثة محمد صالح النظيف إلى احتمال تصعيد الهجمات المرتبطة بإطلاق السلطات المالية سراح نحو 200 سجين في إطار تبادل جرى في أكتوبر.

وقال للصحفيين إن قوة حفظ السلام والقوات الأجنبية تتعرض لهجمات منذ فترة طويلة.

ولفت المتحدث إلى أن الجنود الأربعة هم أول جنود من ساحل العاج يقتلون في اعتداءات.

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