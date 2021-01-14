وزير الخارجية السوداني: لا نسعى للوساطة مع إثيوبيا لأنها حدودنا

قال وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، إن "الغرض الأساسي من الزيارات الخارجية توضيح الحقائق لقادة الدول المجاورة والصديقة حول نزاعنا مع إثيوبيا".بحسب قناة "العربية"، طالب إثيوبيا أن تتروى: "كي نتفاوض على تهدئة الأوضاع وليس لبحث قضية الحدود"، مشيرًا: إلى أن "السفير الإثيوبي أدلى بمعلومات غير صحيحة، لكننا كسياسيين نضبط أنفسنا في التعامل".ونفى قمر الدين وجود أطراف مستفيدة من هذا الصراع، داعيا إثيوبيا إلى عدم الانجرار "لهذا النوع من الفتن"، مضيفًا: "لم نلحظ مشاركة لأي قوات إريترية في نزاعنا مع إثيوبيا".